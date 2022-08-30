Таке рішення Кабінет міністрів прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Кабінет міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи її представників.

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики, відповідне розпорядження уряд прийняв на своєму засіданні 30 серпня.

Зокрема, уряд схвалив пропозиції запровадити санкції на десять років проти:

Відео дня:

16-го патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича, 20.11.1946 р.н.);

керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича, 24.07.1966 р.н.);

заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича, 13.12.1956 р.н.);

митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича, 02.07.1958 р.н.);

архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича, 02.02.1961 р.н.);

протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича (21.02.1961 р.н.);

митрофорного протоієрея російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича (30.12.1969 р.н.);

російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Осипова Олексія Ілліча (31.03.1938 р.н.).

Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо.

Таке рішення Кабінет міністрів прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Зазначається, що список ще має розглянути Рада національної безпеки та оборони України та президент України. Окрім всього, їхнє погодження дозволить з таким же списком звернутись до міжнародної спільноти, щоб ввести такі ж санкції в інших країнах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Канада ввела санкції проти патріарха Кирила та російських пропагандистів.

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