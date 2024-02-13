На цій посаді Мойсюк також займатиметься розвитком Сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з реалізації міжнародних безпекових гарантій.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. Глава держави наголосив, що триває перезавантаження інституцій нашої держави, зокрема Сил оборони.

"А сьогодні – і сил дипломатії. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони", – зазначив Зеленський.

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Він додав, що для України створюється принципово нова система безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований, аби не було "жодної декларативності".

"Вже є безпекова угода з Великою Британією, готуємо нові угоди – амбітні угоди. І не лише з європейськими силами. Кожна домовленість з партнерами має бути реалізована якнайшвидше", – наголосив глава держави.

Водночас на сайті президента з’явився датований 13 лютого указ №79/2024, яким передбачається призначити Мойсюка Спеціальним уповноваженим президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України.

Зміни в керівництві Сил оборони України

Нещодавно Зеленський призначив новим головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Він зазначив, що до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

Зокрема, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.

Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк. Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

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