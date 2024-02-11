Президент підписав указ та призначив іншу людину.

Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля, йдеться в указах президента.

"Звільнити НАЄВА Сергія Івановича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України", - зазначається в тексті.

На місце Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України було призначено Юрія Содоля. Відповідний указ президента також вже опубліковано.

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Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

Більше про Сергія Наєва

Сергій Наєв - український військовик, генерал-лейтенант. Обіймав посаду Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України з 2020 року.

Під час нападу РФ на Україну у 2014 році під командуванням Наєва був сектор "Б" у боях за Донецький аеропорт. У 2015 році військовий був на посаді начальника штабу оперативного командування "Південь", а в період з 2015 по 2017 роки - очолював командування "Схід".

За часів повномасштабної війни під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України (особового складу, військових частин та сил оборони) на Південному напрямку та на інших найбільш важливих напрямках фронту.

Зеленський призначив нового командувачами Сухопутними військами

Сьогодні одним зі своїх указів президент Зеленський також змінив командувача Сухопутними військами ЗС України. Замість Олександра Сирського посаду обійняв Олександр Павлюк.

Як відомо, Сирського раніше підвищили до Головнокомандувача Збройними силами України (8 лютого звільнили Валерія Залужного).

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