У відповідь мережа вибухнула гнівом та іронією, адже Юрченко – фігурант корупційного скандалу.

Підозрюваний у хабарництві депутат Олександр Юрченко написав заяву на свого колегу Гео Лероса, який дав йому по шиї під Радою 5 листопада.

Про це Юрченко повідомив у Facebook.

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У дописі депутат зазначив, що слідство і судова медична експертиза встановлять «тяжкість завданих тілесних ушкоджень». Юрченко переконаний, що після інциденту Лероса позбавлять мандату.

У відповідь мережа вибухнула гнівом та іронією, адже Юрченко – фігурант корупційного скандалу, якого самого виключили зі «Слуги народу».

Дехто з користувачів зауважив, що депутат переплутав заяви й заява на складання мандату знаходиться в іншому стосику, хтось радив «Сані не позоритися».

«Крім відрази, ніяких емоцій», «Що Ви зробили з 13000 доларів хабаря?», «Мало дав тобі Гео, гн*да хабарна!», «З кожним новим постом цей Юрченко лише закріплює за собою статус посміховиська не лише партії, але й Верховної Ради. Не зупиняйтеся», «Не дали тобі шматочок пирога захавати, хабарнику. Блакитний ворюга».

Що сталося

Юрченко отримав по шиї від Лероса на вході до парламенту 5 листопада, коли з образами згадував колегу на камери журналістів.

Своєю чергою, Лерос звинуватив Юрченка у ксенофобії й заявив, що той продовжує хизуватися своєю безкарністю.

Для Юрченка це засідання Ради було першим після домашнього арешту. Напередодні Гео Лерос критикував суддю, що дозволила депутату вільно пересуватися після оголошення підозри.

Корупційний скандал з Юрченком: що відомо

17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і в подальшому - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили із фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн 1 тис. 656 грн.

Юрченка було взято під варту близько 20:00 21 вересня.

25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього одягнули електронний браслет. 4 листопада суд постановив, е-браслет з підозрюваного зняти.

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Автор: Яна Ставська