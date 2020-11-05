17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Підозрюваний в отриманні хабаря депутат Олександр Юрченко уперше прийшов на засідання Ради після домашнього арешту.

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Фото нардепа опублікував Апостроф.

Юрченко не розгубився і навіть устиг дати кілька коментарів під будівлею парламенту. Журналісти цікавилися у народного обранця відкритим проти нього кримінальним провадженням.

«Я працюю зі слідством, генеральним прокурором, співпрацюю з усіма органами, які вимагають, щоб розслідування було прозоре, було відкрите. Я доведу як в судовому порядку, що звинувачення проти мене є провокацією людей, яким я заважав, насправді борячись з корупцією», – заявив підозрюваний, йдеться у сюжеті 5 каналу.

У розмові зі ЗМІ Юрченко згадав колишнього однопартійця по фракції Гео Лероса, який напередодні скептично висловився у Facebook щодо рішення суду, який дозволив зняти з Юрченка електронний браслет. Депутат не втримався й образив колегу.

«Справжнє його ім’я якесь… Мухаммед чи шо», – сказав Юрченко. Проте йому не пощастило, бо поряд якраз проходив сам Лерос. Після фрази Юрченко отримав по шиї.

При цьому Лерос запропонував депутату відійти та поговорити, але той лишився біля камер ЗМІ.

Що каже Лерос

Депутат звинуватив Юрченка у ксенофобії й заявив, що той продовжує хизуватися своєю безкарністю.

«Сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами. Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь-якої адекватної людини, але це, мабуть, і є обіцяні «люди з ментальністю 21 сторіччя», – написав Лерос у Facebook.

Корупційний скандал з Юрченком: що відомо

17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.

Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і в подальшому - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили із фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн 1 тис. 656 грн.

Юрченка було взято під варту близько 20:00 21 вересня.

25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього одягнули електронний браслет. 4 листопада суд постановив, е-браслет з підозрюваного зняти.

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Автор: Яна Ставська