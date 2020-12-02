Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Рішення ухвалено на засіданні уряду.

Кабінет міністрів погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Читайте такожЗеленський призначив нову голову Харківської ОДАПро це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. "Кабмін погодив указ президента про звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської ОДА", - зазначив депутат. Юрій Гусєв: що відомо про посадовця Юрій Гусєв у 2014 - 2016 рр. обіймав посаду заступника міністра оборони України.

З 13 липня 2019 року став головою Херсонської обласної державної адміністрації.

На парламентських виборах 2019 року був висунутий у народні депутати від партії «Слуга народу», але вирішив не продовжувати участь у виборах. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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