Юрій Гусєв / фото facebook.com/Husyev
Кабінет міністрів погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Читайте такожЗеленський призначив нову голову Харківської ОДАПро це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Кабмін погодив указ президента про звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської ОДА", - зазначив депутат.
Юрій Гусєв: що відомо про посадовця
- Юрій Гусєв у 2014 - 2016 рр. обіймав посаду заступника міністра оборони України.
- З 13 липня 2019 року став головою Херсонської обласної державної адміністрації.
- На парламентських виборах 2019 року був висунутий у народні депутати від партії «Слуга народу», але вирішив не продовжувати участь у виборах.
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