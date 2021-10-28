Україна та Швейцарія досягли важливої домовленості щодо подорожей.

Україна та Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної із федеральним радником, віце-президентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом прес-конференції.

"Радий анонсувати, що ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся", – розповів Кулеба.

Читайте такожДанія неочікувано спростила умови в'їзду для українцівНагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат має дві опції (так звані "жовтий" або "зелений"). Так званий "жовтий" сертифікат має інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.

19 серпня Європейський Союз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів, згенерованих у додатку "Дія".

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Автор: Леся Лещенко