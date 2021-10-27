Україну внесли до "червоної" зони.

Болгарія з 30 жовтня закриває в'їзд для туристів з України.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Болгарії у Facebook. Відповідно до наказу міністра охорони здоров’я Болгарії, Україна внесена до "червоної" зони.

"З 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення цифрового COVID-сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим COVID-сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані, що й дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС про тестування на COVID-19.

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Діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної в "червону" зону, мають пред'явити негативний результат ПЦР-тесту на COVID-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну.

"У разі ненадання такого документа вищезгадані особи мають перебувати на 10-денному карантині", - йдеться у повідомленні.

Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

Таким чином, українські туристи не зможуть в'їжджати у Болгарію з 30 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, з 30 червня Болгарія впускала українських туристів лише з сертифікатами про вакцинацію.

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Автор: Віталій Саєнко