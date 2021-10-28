Невакцинованих громадян хочуть позбавити документи про вакцинацію, отриманих нечесним шляхом.

Влада, а саме представники Міністерств цифровізації та охорони здоров'я, працюють над механізмом видалення COVID-сертифікатів тих громадян, які насправді не вакцинувалися від коронавірусу.

Про це керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки і видаляти дані про несправжню вакцинацію", - зазначив він, додавши, що поки таких випадків ще не було.

Банік нагадав про кримінальну відповідальність для лікарів за такого роду шахрайство - до 3 років позбавлення волі і 170 тисяч гривень штрафу.

"Є якась кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються", - додав Банік.

Читайте такожУ Києві викрили "коронавірусний бізнес": продавали сертифікати й тести – названо ціни (фото)За його словами, масштаб цієї проблеми оцінити досить складно, тому що інформація щодо щеплення пацієнта захищається лікарською таємницею. А дізнатися - фейковий COVID-сертифікат чи ні - можна тільки, якщо пацієнт захворіє.

"Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому укол. Він потрапляє в лікарню, а це не складно, за словами медиків, тому що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову", - пояснили в Мінцифри.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього місяця в Україні було винесено перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів. Медик рік не зможе працювати за фахом і повинен заплатити штраф.

Автор: Станіслав Кожемякін