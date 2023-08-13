Україна наполягала на передачі ракет Taurus ще навесні 2023 року, проте Бундестаг досі "зберігає мовчання" щодо цього.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре нагадав про важливість німецьких ракет Taurus для ЗСУ та підкреслив, що Берлін дарма побоюється ескалації та утримується від допомоги.

Думку щодо цього Кулеба висловив в коментарі Bild. Як відомо, Україна зробила запит щодо передачі Taurus ще на весні 2023 року, проте канцелярія чинного голови уряду Олафа Шольца - досі вагається.

"Україні потрібні ракети Taurus, щоб врятувати більше життів українських військових і мирних жителів, а також прискорити звільнення наших територій і швидше припинити війну", - зазначив Кулеба.

За його словами, цей тип боєголовок здатний знищувати склади та командні пункти РФ далеко за межами лінії фронту. Це значно ускладнило б життя окупантам, впевнений міністр.

Також він назвав безпідставними побоювання Німеччини, що Україна використає цю зброю для атак по території Росії.

Інші партнери вже допомогли Києву ракетами подібної дальності, а жодна попередня допомога від Німеччини все ще не спровокувала ескалації з боку РФ, вказав Кулеба.

"Нам не потрібна чужа країна, і ми використовуватимемо ці ракети лише в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що належить нам згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом", - додав глава МЗС України.

Експерт пояснив важливість далекобійних ракет Taurus у питанні Криму

Нагадаємо, 7 серпня ключові парламентські фракції Німеччини домовилися щодо передачі ракет Taurus Україні. Однак офіційного рішення з боку уряду все ще не має.

Як пояснив голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, ракети Taurus - це про посилення вогневої потужності Сил оборони України. Ці боєголовки здатні долати дистанцію до тимчасово окупованого Криму - там чимало ворожих складів, скупчень техніки та розв'язок логістики ворога. Також для виконання відповідних вогневих завдань ЗСУ не вистачає ракет ATACMS.

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