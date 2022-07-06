За словами президента, помилки треба виправляти, ось і все.

Рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних по території країни було ухвалено неправильно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу у Києві.

"Щодо вчорашнього рішення, сьогодні було у нас засідання. В принципі, у нас щоденно засідання з військовими. Сьогодні було окреме додаткове засідання через це питання. Ми розібралися, вказали деталі вчорашнього рішення. Рішення повинно бути скасоване. І офіційну інформацію ви обов'язково отримаєте. Що стосується цього рішення, деталі говорять, що воно ухвалене неправильно, є погодження на сьогоднішньому засіданні щодо цього рішення", - сказав він.

Зеленський запевнив, що ніяких непорозумінь з військовими та Генштабом через це немає.

"Ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки, вони дрібні, в порівнянні з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, ЗСУ. Помилки треба виправляти, ось і все", - пояснив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Генштабі Збройних Сил України заявили про затвердження Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) у воєнний час. Дозвіл видавався від 30 діб до року.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб не було, але військовозобов'язані повинні стати або поновитися на військовому обліку. За його словами, ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки.

Сьогодні, 6 липня, Залужний заявив, що Генштаб скасовує порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним.

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