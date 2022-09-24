Президент України вважає, що Москва зможе зібрати 300 тисяч солдатів.

Російська Федерація зможе мобілізувати 300 тисяч осіб. Росіянам безпечніше вийти на мітинги і потрапити до в'язниці, ніж їхати в Україну помирати.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

"Я думаю, йому (Путіну - УНІАН) вдасться відправити 300 тисяч, наскільки нам відомо... це показували і наші партнери, і наша розвідка, всі ці 300 тисяч анкет були вже підготовлені ще до того моменту, коли він сказав про часткову мобілізацію. Всі ці папірці у них були готові на столі, були питання, коли він дасть цей сигнал", - розповів Зеленський.

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При це він назвав великою помилкою росіян боязнь арешту через участь у протестах.

"Вони бояться потрапити за грати, тому що не розуміють, куди потраплять, коли прийдуть до нас. Коли вони прийдуть на нашу землю, їм доведеться стріляти в нас, нам теж доведеться стріляти в них. Тут (в Україні - УНІАН) вони або загинуть, або потраплять у полон. Вони навіть не розуміють різниці: якби вони зараз виходили на вулицю, це більш безпечно, це потрібно, це і є демократія, навіть якщо у тебе її забрали в такій великій державі, але всіх зупинити неможливо, тому що це 150 мільйонів чоловік", – вказав президент.

За його словами, громадяни РФ не розуміють ризиків, "тому що масово ще не бачили трупів своїх громадян".

Мобілізація в РФ - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових, що перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У МВС України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти відзначають, що навіть ця Обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і президент РФ Володимир Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання " Нова газета. Європа " з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 мільйон осіб.

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