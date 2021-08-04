19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду витребував додаткові докази від позивача, Служби безпеки України, а також Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у справі щодо закриття "каналів Медведчука".

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що 3 серпня колегія суддів продовжила розгляд справ № 9901/45/21 та № 9901/54/21 за позовами ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР" щодо оскарження застосування проти телеканалів санкцій.

У ході судових засідань колегія суддів задовольнила письмові клопотання представників позивача про приєднання до матеріалів справи документів, оцінку яким Суд надасть на стадії дослідження доказів, пише прес-служба суду.

Читайте такожАпеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом"Також колегія суддів винесла письмові ухвали, відповідно до яких витребувала додаткові докази від позивача, Служби безпеки України, а також Національної ради з питань телебачення і радіомовлення", – йдеться у повідомленні.

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

Автор: Яна Ставська