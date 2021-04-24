Канали заблокували через скаргу від уряду на протизаконний контент.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на рішення платформи YouTube обмежити роботу підсанкційних каналів соратника Медведчука ZIK, 112-Україна та NewsOne.

Про це він написав у Telegram.

Читайте такожРосійського дипломата викликали у Держдеп СШАВін пояснив, що канали заблокували на території України через скаргу від уряду на протизаконний контент.

«Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення та на рішення РНБО України щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України», – заявив Ткаченко.

24 квітня YouTube припинив трансляцію каналів ZIK, 112-Україна та NewsOne.на території України.

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

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Автор: Яна Ставська