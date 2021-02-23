На ньому розглядатиметься лише один законопроект - щодо відновлення проведення конкурсів на посади держслужби, заветований президентом.

Розпочалося позачергове засідання Верховної Радии, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Читайте такожРазумков скликає позачергове засідання Ради у вівторок: що розглянутьЯк передає кореспондент УНІАН, на ньому передбачається розгляд лише одного законопроекту, заветованого главою держави.

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на заняття посад державної служби та інших питань державної служби" з пропозиціями президента України (№4531).

Відповідний закон Рада ухвалила 16 лютого, але 18 лютого президент повернув його до парламенту і закликав депутатів дозволити в.о. міністра виконувати обов'язки в повному обсязі, без обмежень.

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Автор: Надя Пришляк