Президент Володимир Зеленський заявляє, що Рада національної безпеки і оборони в секретному режимі розглянула ситуацію на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони. Звернення транслювалося українськими телеканалами.
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Президент сказав, що перше питання порядку денного засідання РНБО розглядалося таємно і стосувалося ситуації на Донбасі. Він додав, що це було найголовніше і найбільш пріоритетне питання засідання РНБО.
"Деталі я не можу розповісти. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання. Ми готові відповідати на ці питання. Армія готова - це найголовніше. Ми розуміємо, що в засобах масової інформації поширюється багато різної інформації, тому я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого Генерального штабу або Офісу президента України", - сказав Зеленський.
Загострення на кордоні РФ і України: що відбувається
- На початку березня Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times написала, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- 8 квітня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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