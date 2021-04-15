Тема Донбасу стала пріоритетною на сьогоднішньому засіданні РНБО, заявив президент.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Рада національної безпеки і оборони в секретному режимі розглянула ситуацію на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони. Звернення транслювалося українськими телеканалами.

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Президент сказав, що перше питання порядку денного засідання РНБО розглядалося таємно і стосувалося ситуації на Донбасі. Він додав, що це було найголовніше і найбільш пріоритетне питання засідання РНБО.

"Деталі я не можу розповісти. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання. Ми готові відповідати на ці питання. Армія готова - це найголовніше. Ми розуміємо, що в засобах масової інформації поширюється багато різної інформації, тому я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого Генерального штабу або Офісу президента України", - сказав Зеленський.

Загострення на кордоні РФ і України: що відбувається

На початку березня Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times написала, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко