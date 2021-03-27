Разумков підписав розпорядження про проведення у вівторок двох позачергових засідань ВР.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 30 березня. Розпорядження щодо цього вже підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

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Як повідомляє Разумков на своїй сторінці у Facebook, що перше позачергове засідання розпочнеться 30 березня о 13:00 у зв’язку із зверненням президента України Володимира Зеленського.

На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).

Разумков повідомляє, що одразу після його закінчення, за ініціативи 156 народних депутатів, буде проведене наступне позачергове засідання.

Нардепи планують заслухати очільника СБУ, Нацполіції та в. о. директора ДБР щодо подій 20 березня біля Офісу президента, а також розглядатиметься близько 19 законодавчих ініціатив.

На порядку денному нардепів:

засудження вищезгаданих подій;

дострокове припинення повноважень нардепа Колихаєва;

дострокове припинення повноважень нардепа Скічка;

призначення позачергових виборів Харківського міського голови;

призначення позачергових виборів сільського голови Шегинь на Львівщині.

Які законопроекти розглянуть:

про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку;

про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів;

про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

про внесення змін до додатків закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки;

про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та інші.

Зазначимо, через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня по 2 квітня депутати перенесли. Цього тижня вони мають працювати у комітетах, комісіях та депутатських фракціях.

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Автор: Надя Пришляк