Гладковський разом з батьком прилетів в країну рейсом з Франкфурта.

Син колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Ігор Гладковський прибув в Україну. На кордоні його на кілька хвилин затримали прикордонники та відпустили.

Читайте такожГладковський відреагував на оголошення його сина у розшук: подає до судуПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що Гладковський разом з батьком прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту «Бориспіль» його зупинили прикордонники на 5-7 хвилин, але надалі відпустили.

Ігоря Гладковського оголосили в розшук: що відомо

22 квітня НАБУ оголосило у розшук одного з восьми підозрюваних у справі «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського.

За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015-2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому».

За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.

У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Головні новини України та світу на ранок 26 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц