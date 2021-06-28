Засідання ініціював президент Зеленський.

Завтра Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне сім законопроектів.

Як повідомляє голова ВРУ Дмитро Разумков у Facebook, окрім запланованого пленарного засідання, ВР збереться ще й на позачергове - за ініціативою президента України.

«Щойно підписав відповідне розпорядження. Початок - о 16.00. До розгляду заплановано 7 законопроектів», - зазначає він.

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Разумков зазначає, що серед них:

проект Закону України про критичну інфраструктуру (№5219),

проект Закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв‘язку з ухваленням цієї ініціативи - збільшення чисельності Збройних Сил України (№5558),

законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№3743),

законопроект про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» (реєстр. № 5478);

проекти законів України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944) та про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (реєстр. № 4555).

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Автор: Надя Пришляк