Завтра за ініціативи президента відбудеться позачергове засідання парламенту / фото УНІАН / Кузьмін Олександр
Завтра Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне сім законопроектів.
Як повідомляє голова ВРУ Дмитро Разумков у Facebook, окрім запланованого пленарного засідання, ВР збереться ще й на позачергове - за ініціативою президента України.
«Щойно підписав відповідне розпорядження. Початок - о 16.00. До розгляду заплановано 7 законопроектів», - зазначає він.
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Разумков зазначає, що серед них:
- проект Закону України про критичну інфраструктуру (№5219),
- проект Закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв‘язку з ухваленням цієї ініціативи - збільшення чисельності Збройних Сил України (№5558),
- законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№3743),
- законопроект про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» (реєстр. № 5478);
- проекти законів України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944) та про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (реєстр. № 4555).
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