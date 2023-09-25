Це залежатиме від підтримки суспільства та обставин у країні.

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде президент Володимир Зеленський балотуватися на другий термін на майбутніх виборах.

"Ну, знаєте, це було дуже складне питання для мене. Знаєте, навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала... Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше", - цитує її видання The Hill.

За словами Зеленської, вона вважає, що певним фактором у рішенні президента може бути поточна ситуація в країні та здатність організувати вільні та чесні вибори.

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"Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не прийняв", – наголосила перша леді.

Новий президентський термін Зеленського

У 2021 році голова держави стверджував, що не ухвалив рішення про другий термін і дивитиметься на наявність підтримки суспільства.

Після початку повномасштабної війни Зеленський зізнався, що не жалкує, що балотувався на пост президента.

За даними американського публіциста Кріса Уіппла, на Зеленського було скоєно (або планувалося вчинити) щонайменше 12 спроб вбивства. В ОП підтвердили не менше 10 замахів.

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