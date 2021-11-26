Зеленський не вважає актуальним питання дострокових президентських виборів.

Президент Володимир Зеленський ще не прийняв рішення другий похід у президенти.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

Перед балотуванням у президенти Зеленський пообіцяв спершу порадитися з родиною, але це буде "пізніше".

На запитання про черговість президентських і парламентських виборів, Зеленський відповів, що депутати повинні звернутися до КСУ за цими тлумаченнями.

Читайте такожВ ЄС хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією - ЗеленськийТакож Зеленський не вважає актуальним питання дострокових президентських виборів.

Він каже, що зараз займається виконанням своїх обіцянок.

Проте в умовах силового тиску на нього боротиметься за крісло "до останнього".

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Автор: Дмитро Хилюк