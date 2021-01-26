За Зеленського сьогодні готові проголосувати 13,4% серед усіх респондентів.

Якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Читайте такожУ свіжому рейтингу партій "слуги" випередили ОПЗЖ всього на 4% (таблиця)Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22 січня.

Так, за Зеленського наразі готові проголосувати 13,4% серед всіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – екс-президент Петро Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед всіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі в рейтингу йдуть: Юлія Тимошенко (8% і 11,8% відповідно), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7,5%), Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

Загалом респондентам надавався список з 14 кандидатів, в якому є і Київський міський голова Віталій Кличко. За нього свої голоси на сьогодні готові віддати 0,6% всіх респондентів та 0,9% тих, хто визначився з вибором.

За іншого кандидата, не включеного до списку КМІС, хочуть голосувати 3,5% та 5,3% відповідно.

Сказали, що поки не визначились з кандидатурою – 9,3% опитаних, а не голосуватимуть – 19,2%.

Також респондентам моделювалися дві пари другого туру виборів: Зеленський і Порошенко та Порошенко і Бойко.

У парі Зеленський і Порошенко 30,6% серед усіх респондентів підтримали б чинного президента України, а за Порошенка віддали б свій голос 24,9% респондентів.

«У перерахунку до тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% – Порошенка. Різниця між кандидатами перевищує похибку, тому в такій парі станом на кінець січня набирає більше Зеленський», - зазначають соціологи.

У парі Бойко і Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% – за Порошенка. «Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Бойка, 47% – за Порошенка. Утім, різниця між кандидатами – в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони мають приблизно однакову підтримку», - зазначили в КМІС.

Як проводилося опитування

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

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Автор: Інна Андаліцька