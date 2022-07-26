Використовуючи "Газпром", Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою.

Президент України Володимир Зеленський закликав до розширення санкції проти Російської Федерації, яка вдається до цінового терору.

Про це йдеться в вечірньому відеозверненні президента.

"Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів - це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії". - каже Зеленський.

За словами президента, для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти європейців.

"Використовуючи "Газпром", Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями", - впевнений глава держави.

Президент позитивно оцінив повідомлення про те, що Великобританія сьогодні розширила санкційний список.

"Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі", - зазначив він.

Як писав УНІАН, Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомив, що Росія підтримувати поставки газу в Європу на мінімальному рівні до тих пір, поки триває війна в Україні, посилюючи тиск на Європейський Союз через його жорстку позицію щодо російського вторгнення.

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