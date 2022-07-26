Газова суперечка є останнім підвищенням ставок у кризі через російське вторгнення в Україну.

Кремль, ймовірно, буде підтримувати поставки газу в Європу на мінімальному рівні до тих пір, поки триває війна в Україні, і посилюючи тиск на Європейський Союз через його жорстку позицію щодо російського вторгнення.

Джерела, близькі до Кремля, заявили журналістам Bloomberg, що за умови затяжної війни, континент, що традиційно є найбільшим експортним ринком Росії, може взимку залишитися без палива.

"Публічно Росія заявляє, що технічні проблеми, такі як відсутність документів і технічне обслуговування турбіни, змусили її скоротити поставки в останні тижні. Але насправді Кремль використовує збої в "Північному потоці", своєму основному трубопроводі, що постачає Європу, щоб підняти політичне напруження на тамтешніх лідерів, щоб ті переглянули болючі санкції, які вони ввели, і свою підтримку Києва, заявили люди, виступаючи за умови анонімності для внутрішніх обговорень", - йдеться в матеріалі видання.

Вони очікують, що Кремль і "Газпром", державний газовий гігант, продовжать знаходити причини для обмеження потоків, не дозволяючи європейським споживачам нарощувати поставки, необхідні їм для задоволення попиту взимку. Чиновники ЄС вже попереджають про серйозні економічні потрясіння, якщо потоки не відновляться, і закликають споживачів скоротити використання життєво важливого палива.

Журналісти відзначають, що газова суперечка є останнім підвищенням ставок у кризі через російське вторгнення в Україну і показує готовність Кремля відмовитися від десятків мільярдів доларів експортних доходів для досягнення своїх геополітичних цілей. За словами людини, знайомої з ситуацією, "Газпром" проаналізував можливий вплив відключення, яке триватиме до наступного року, і знайшов способи обмежити фінансовий збиток завдяки зростанню цін і доходів цього року.

У приватному порядку деякі в Кремлі висловили здивування тим, що президент Володимир Путін не зробив більш оперативних дій, щоб перекрити потоки газу, враховуючи введення Європою широкомасштабних санкцій проти Росії і поставок зброї в Україну, сказало одне з джерел. Росія, за словами людей, використовує свої енергетичні важелі в якості політичного інструменту для відповідних заходів.

Європа на сьогоднішній день є найбільшим експортним ринком газу для Росії, і блок залежить від свого східного сусіда приблизно на третину свого імпорту. У вівторок країни ЄС погодили план скорочення споживання газу на 15% цієї зими в рамках підготовки до подальших перебоїв у поставках. За даними Європейської комісії, припинення потоків в ЄС може скоротити ВВП ЄС на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде скорочений.

За словами однієї людини, знайомої з ситуацією, технічні проблеми реальні, але "Газпром" все ще може поставляти великі обсяги по "Північному потоку", відкладаючи планове технічне обслуговування деяких турбін. Це створить додаткові ризики для роботи газопроводу, і Росія не бачить причин для цього, враховуючи жорстку позицію Європи щодо України, сказало джерело.

"Це може призвести до зворотних результатів", - сказала Оксана Антоненко, директор Control Risks в Лондоні. За її словами, дії Росії прискорять кроки ЄС з диверсифікації поставок російського газу і позбавлять Кремль ключового ринку, який він не скоро зможе замінити.

Нагадаємо, український уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". 26 липня закінчився термін виплат власникам єврооблігацій "Нафтогазу".

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