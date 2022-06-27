Президент визнав, що війна вносить корективи, але Україна продовжить шлях до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський не підтримує звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова, але виступає за реформу СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президенткою Молдови Майєю Санду у Києві.

Зокрема, президентові поставили запитання, чи встигнуть в Україні вчасно провести реформу СБУ відповідно до вимог, які необхідно виконати в рамках наближення до членства в Європейському Союзі.

"Що стосується реформи Служби безпеки України, я повністю підтримую цю реформу. Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні, щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Це правда. Ми будемо продовжувати на шляху до Європейського Союзу, але я ще раз підкреслюю, ми робимо реформи для себе, а не для Європейського Союзу. ... Тому реформ багато, планів багато. Я думаю, що навіть війна не зупинить нас від деяких важливих кроків тільки вперед. Саме такий напрямок у нас є", - наголосив Зеленський.

Також президент прокоментував чутки про його намір звільнити очільника спецслужби.

"Що стосується керівника Служби безпеки України, по-перше, якщо б я хотів його звільнити, я думаю, що я б його вже звільнив, а по-друге, дійсно у нас зараз відбувається інспекція всіх правоохоронних органів саме через те, що 24 числа, коли було повномаштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю, деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись ділись, замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і свій народ", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що особисто зустрічається з керівниками областей і слухає доповіді про діяльність правоохоронних органів.

"Зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, тому що ми інспектуємо усі правоохоронні органи, залежить тільки від цього (від ефективності роботи у захисті держави під час війни Росії проти України - УНІАН)", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, американське видання Politico з посиланням на джерела повідомляло, що президент України Володимир Зеленський нібито має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України свого давнього друга Івана Баканова.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, що питання заміни керівника Служби безпеки України на цей час не розглядається.

"Я на цей час не маю інформації, що розглядається питання щодо заміни керівника Служби безпеки України", - казав він.

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов наголошував, що війна Росії проти України може ускладнити проведення реформи Служби безпеки України і Національної поліції.

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