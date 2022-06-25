Веніславський зазначив, що до окремих представників сектора безпеки та оборони дійсно є запитання, наскільки ефективно вони виконують свої завдання в умовах війни.

Питання заміни керівника Служби безпеки України на цей час не розглядається.

Про це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я на цей час не маю інформації, що розглядається питання щодо заміни керівника Служби безпеки України, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, які хтось намагається подати як від наближених джерел, я думаю, передчасно", - сказав Веніславський.

Він запевнив, що це питання в Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки не розглядалося.

Також Веніславський зазначив, що до окремих представників сектора безпеки і оборони дійсно є запитання, наскільки ефективно вони виконують свої завдання в умовах війни.

"Якщо набереться критична маса таких претензій до конкретних представників з сектору безпеки і оборони, то не виключено, що може бути ініційовано їх зміну", - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня у виданні Politico з'явилася інформація, що Зеленський має намір звільнити з посади голови СБУ свого давнього друга Івана Баканова через невдалі операції СБУ та втрати в Херсоні.

Четверо чиновників, наближених до президента, і західний дипломат, який консультував Київ щодо реформ, розповіли виданню, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимось, хто більше підходить на цю посаду".

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