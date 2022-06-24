Президент стурбований можливістю звільнення когось зі свого близького оточення, але шукає людину, яка більше підходитиме для цієї посади, кажуть джерела.

Президент України Володимир Зеленський має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України свого давнього друга Івана Баканова.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на джерела.

Зеленський наважується на звільнення Баканова через невдалі операції СБУ та втрати в Херсоні. Четверо чиновників, наближених до президента, і західний дипломат, який консультував Київ щодо реформ, розповіли виданню, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимось, хто більше підходить на цю посаду".

СБУ та провали у війні проти Росії

Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Очільник глава СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами, зокрема у Херсоні, який окупанти захопили на початку березня.

Начальник Херсонського управління СБУ генерал Сергій Криворучко наказав своїм офіцерам евакуюватися з міста перед штурмом російських військ, усупереч наказу Зеленського. Тим часом його помічник полковник Ігор Садохін вів російських окупантів, які прямували на північ з Криму, в обхід мінних полів та коректував удари ворожої авіації.

На початку квітня Зеленський позбавив звання та посад обох СБУшників-зрадників.

Також країнські офіційні особи заявили, що російські війська змогли так легко взяти Херсон через те, що працівники СБУ не змогли підірвати Антонівський міст, який перетинає Дніпро, що дозволило російським військам увійти в місто.

Крім того, керівник одного з управлінь СБУ, яке займалося запобіганням корупції, генерал Андрій Наумов втік з України за кілька годин до вторгнення. Зеленський також позбавив його звання та посади.

7 червня Наумов був затриманий на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним затримали громадянина Німеччини Александра Акста, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тис. євро, $125 тис. та принаймні два цінні смарагди. Наразі влада Сербії та посольство України в Белграді не відповіли на запитання, де перебуває затриманий і чи порушувалося питання про можливу екстрадицію.

В ДБР повідомили, що Наумов міг передавати спецслужбам Росії інформацію про Чорнобильську АЕС. Окупанти тримали її під окупацією приблизно місяць.

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