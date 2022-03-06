Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден телефоном обговорили питання безпеки та продовження санкцій щодо РФ.
Про це повідомляється у Twitter Зеленського.
"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з президентом США Джо Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - зазначено у повідомленні.
Раніше президент США Джо Байден несподівано звернувся до громадян Росії на тлі військового вторгнення РФ в Україну. "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни й народу, з яким вас пов'язують настільки глибокі сімейні, історичні та культурні узи", - написав американський лідер у своєму Twitter.