Одним з питань також була фінансова підтримка України.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден телефоном обговорили питання безпеки та продовження санкцій щодо РФ.

Про це повідомляється у Twitter Зеленського.

"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з президентом США Джо Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - зазначено у повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден несподівано звернувся до громадян Росії на тлі військового вторгнення РФ в Україну. "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни й народу, з яким вас пов'язують настільки глибокі сімейні, історичні та культурні узи", - написав американський лідер у своєму Twitter.