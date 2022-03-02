Підняв він й тему російської агресії проти України.

Американський президент Джо Байден виступає перед Конгресом США з промовою "Про становище держави".

Трансляцію виступу американського президента можна переглянути у прямому ефірі телемарафону UAразом на 1+1.

"Я буду обговорювати прогрес, якого ми разом досягли за останній рік, і моє бачення побудувати кращу Америку", - анонсував Байден у Twitter трансляцію.

Джо Байден: Ми розуміємо, що свобода завжди переможе тиранію

Байден заявив, що шість днів тому Путін вирішив потрясти основи вільного світу. Та він зіткнувся з тією стіною, якою навіть не міг уявити. Йдеться про український народ.

"Президент Зеленський, українці – ви надихаєте весь світ. Українські студенти, вчителі – всі перетворилися на солдатів. Зеленський, виступаючи в ООН, сказав: "Світло переможе пітьму", - заявив президент США.

"Так, ми, США, стоїмо пліч-о-пліч з українським народом. Ми знаємо уроки історії: якщо диктатора не зупинити, він іде вперед", - додав Байден.

Він наголосив, що напад на Україну був нічим не обґрунтований.

"Путін ізольований від світу, як ніколи раніше в історії. Разом із нашими союзниками ми вдається до потужних економічних санкцій, роблячи абсолютно безглуздим військовий фонд Путіна.

Сьогодні я заявляю Путіну та російським олігархам, які вкрали мільярди доларів внаслідок правління цього режиму – ми ставимо на цьому крапку. Їхні розкішні апартаменти, їхні яхти, їхні літаки та рахунки - ми їх заарештуємо. Ми з цього дня закриваємо усі польоти з Росії. І лише Путін несе за це відповідальність", - наголосив Байден.

Він додав, що США підтримують Україну у її боротьбі за свободу. Йдеться про економічну допомогу, гуманітарну, військову.

"Наші війська не воюватимуть в Україні. Але США захищатимуть кожен дюйм території НАТО усіма засобами, які є у нашому розпорядженні.

Ми ясно розуміємо, що українці виявляють мужність, але найближчими днями будуть важкі для них. І нехай Путін просувається вперед, український народ не віддасть своєї свободи та своїх 30 років незалежності", - заявив очільник американської держави.

"Ми зазнаємо випробувань, але залізна воля українського народу допоможе нам упоратися. Нехай Путін оточив Київ за допомогою своїх танків, але він не може перемогти серця та душі українського народу, їхню любов до свободи. Йому ніколи не вдасться підірвати рішучість вільного світу", - підсумував Байден.