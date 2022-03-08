Він зазначив, що по позиції НАТО в Україні відчули, що альянси не діють.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Великобританії заявив, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля".

Відповідну заяву Зеленський зробив сьогодні під час онлайн виступу.

"На восьмий день (війни Росії проти України – ред.) світ побачив, що з російських танків стріляють по (Запорізькій – ред.) атомній електростанції – найбільшій в Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор", – сказав Зеленський.

"На дев'ятий (день війни - ред.) - ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату, без мужності. Так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити, ми це відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля", – підкреслив президент України.

Раніше Зеленський в інтерв'ю американському каналу ABC News заявив, що "давно охолов" з питання вступу України в НАТО після заяв Альянсу про неготовність прийняти Україну до свого складу.

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