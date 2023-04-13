Артем Лисогор до призначення обіймав посаду заступника начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Луганської ОВА полковника Нацполіції Артема Лисогора. Відповідний указ зазмещен на сайті Офісу президента.

Артему Лисогору 39 років. З червня 1999 року він почав службу в органах у Харкові, будучи курсантом Національного університету внутрішніх справ.

З липня 2016 року Лисогор тимчасово виконував обов'язки заступника начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника ГУ відомства в області.

Відео дня

Був замкомом роти полку патрульної служби поліції особливого призначення"Дніпро-1".

З жовтня 2021 року по червень 2022-го був відряджений на схід України заступником командувача Об'єднаних сил із задіяння сил Нацполіції.

Позиція голови Луганської ОВА - деталі

Про відставку голови Луганської ОДА Сергія Гайдая ЗМІ писали ще до прийняття відповідного рішення. Він очолював область з 2019 року. Тоді також повідомлялося, що Гайдай може зайняти посаду посла України в Казахстані.

11 квітня Кабінет Міністрів погодив призначення нових голів Сумської та Луганської обласних державних адміністрацій.