Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Луганської ОВА полковника Нацполіції Артема Лисогора. Відповідний указ зазмещен на сайті Офісу президента.
Артему Лисогору 39 років. З червня 1999 року він почав службу в органах у Харкові, будучи курсантом Національного університету внутрішніх справ.
З липня 2016 року Лисогор тимчасово виконував обов'язки заступника начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника ГУ відомства в області.
Був замкомом роти полку патрульної служби поліції особливого призначення"Дніпро-1".
З жовтня 2021 року по червень 2022-го був відряджений на схід України заступником командувача Об'єднаних сил із задіяння сил Нацполіції.
Позиція голови Луганської ОВА - деталі
Про відставку голови Луганської ОДА Сергія Гайдая ЗМІ писали ще до прийняття відповідного рішення. Він очолював область з 2019 року. Тоді також повідомлялося, що Гайдай може зайняти посаду посла України в Казахстані.
11 квітня Кабінет Міністрів погодив призначення нових голів Сумської та Луганської обласних державних адміністрацій.