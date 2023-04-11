Зокрема, Артема Лисогора призначили на посаду голови Луганської ОДА.

Кабінет міністрів погодив призначення нових голів Сумської та Луганської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення: Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації; Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації", – зазначив він.

Відео дня

Звільнення очільників областей в Україні

14 березня Кабінет міністрів України погодив звільнення очільників Луганської, Одеської та Хмельницької областей.

Про відставку голови Луганської ОДА Сергія Гайдая ЗМІ писали ще до ухвалення відповідного рішення. Він очолював область з 2019 року. Тоді також повідомлялося, що Гайдай може обійняти посаду посла України в Казахстані.

24 січня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив очільників пʼятьох областей. Йдеться про Київську, Сумську, Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Вас також можуть зацікавити новини: