Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розвитку інституту старост, який парламент ухвалив 14 липня після повторного розгляду з пропозиціями глави держави.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, документ удосконалює правове регулювання інституту старост задля його подальшого розвитку.

Зокрема закон передбачає, що перед винесенням кандидатури старости на розгляд ради громади, яка його затверджує та звільняє, обов’язково проводиться громадське обговорення з мешканцями.

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Входження старости до складу виконавчого комітету ради громади вже не є обов’язковим, однак він матиме гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.

Документ також урегульовує порядок створення старостинських округів з метою запровадження інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Закон щодо розвитку інституту старост

14 липня парламент ухвалив закон щодо розвитку інституту старост, що був раніше заветований президентом України Володимиром Зеленським.

Парламент врахував усі пропозиції президента, зокрема й щодо норми, за якою на посаду судді Конституційного суду могли претендувати народні депутати.

Раніше президент ветував цей закон, оскільки він містив зміни до закону про Конституційний суд, які не стосуються питань правового врегулювання питань щодо інституту старост та утворення старостинських округів.

Автор: Костянтин Гончаров