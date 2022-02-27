Наразі немає жодних подробиць розмови.

У неділю, 27 лютого, президент Володимир Зеленський поговорив з главою Республіки Білорусь на тлі повідомлень про ймовірне повне залучення білоруських військ до війни в Україні.

Раніше в Центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години ухвалить рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста. Війська РФ заходять до України з території Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: