Потрійний удар по Кремлю: Єврокомісія оприлюднила проєкт 20-го пакету санкцій проти РФ

Європейська комісія оприлюднила проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, зосередженого на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі. Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.

"Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти", – ідеться у заяві.

Очікується, що цей крок ще більше зменшить доходи Росії від енергоносіїв і ускладнить пошук покупців для її нафти.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що до санкційного списку внесуть ще 43 судна так званого тіньового флоту, внаслідок чого їх загальна кількість зросте до 640. ЄС також ускладнить Москві придбання танкерів для тіньового флоту та запровадить заборони на технічне обслуговування й надання інших послуг танкерам для зрідженого природного газу (ЗПГ) і криголамам.

Другий блок заходів передбачає обмеження для російської банківської системи та її можливостей створювати альтернативні платіжні канали. Президент Єврокомісії повідомила, що до санкційного списку додадуть ще 20 російських регіональних банків. Також обмеження торкнуться кількох банків у третіх країнах, які беруть участь у незаконній торгівлі підсанкційними товарами.

Окрім цього вживатимуться заходи проти криптовалют, а також компаній і платформ, які їх обслуговують та дозволяють обходити санкції.

Третій блок заходів передбачає нові заборони на експорт товарів та послуг – від гуми до тракторів та послуг з кібербезпеки – загальною вартістю понад 360 мільйонів євро. Повідомляється, що ЄС запроваджує нові заборони на суму понад 570 млн євро на метали, хімічну продукцію та критично важливі мінерали, які раніше не підпадали під санкції.

Також вводяться додаткові торговельні обмеження на товари й технології, що використовуються для військових потреб РФ. Йдеться, зокрема, про матеріали для виробництва вибухівки.

"Щоб продемонструвати нашу рішучість зупинити обхід санкцій, ми вперше активуємо інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт будь‑яких верстатів із числовим програмним керуванням та радіообладнання до юрисдикцій, де існує високий ризик реекспорту цих товарів до Росії", – додали у Єврокомісії.

Також Європейській комісії пропонують посилити правові гарантії для компаній ЄС, щоб захистити їх від порушень прав інтелектуальної власності або від несправедливої експропріації в Росії через зловживання судовими рішеннями.

Санкції проти Росії - як реагує економіка

В Єврокомісії кажуть, що фіскальні доходи РФ від нафти та газу у 2025 році впали на 24% порівняно з попереднім роком – до найнижчого рівня з 2020-го. Це призвело до зростання бюджетного дефіциту. Доходи від продажу нафти й газу становлять близько чверті російського бюджету. Таким чином, західні санкції дійсно суттєво впливають на економіку Росії.

Водночас, на думку фахівців, обмеження навряд чи вплинуть на військові цілі РФ, адже російські компанії вже давно готуються до можливого посилення санкцій.

На думку деяких експертів, ключ до закінчення війни в Україні знаходиться у Пекіні, адже Китай постачає все необхідне для військової машини РФ. Відповідно, Китай міг би натиснути на Росію, просто скоротивши співпрацю із нею.

