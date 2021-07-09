Президент вручив новій очільниці Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук.

Вона до цього працювала заступником голови облдержадміністрації, повідомляється на сайті Офісу президента України.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив Онищук службове посвідчення та побажав успіхів.

"Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини", – сказав Зеленський.

Серед пріоритетів її роботи він назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Нова голова Івано-Франківської ОДА: що відомо про Світлану Онищук

Світлана Оніщук народилася в 1984 році в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом "Бухгалтерський облік". У 2005 році - Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом "Правознавство". Доктор наук з державного управління.

З 2002 року працювала юридичним консультантом приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському Юридичному інституті Львівського держуніверситету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019-заступник голови Івано-Франківської ОДА.

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Автор: Олег Давигора