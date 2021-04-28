Володимир Зеленський звільнив посла України в Австрії.

Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Монако, Ірландії та Сенегалі.

Відповідні укази №177-179 від 28 квітня оприлюднені на сайті глави держави.

Так, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Вадима Омельченка призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Монако за сумісництвом.

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ірландії призначено Ларису Герасько. Юрій Пивоваров став Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сенегал.

Крім цього, Володимир Зеленський звільнив посла України в Австрії.

Про це йдеться в указі глави держави №176/2021 від 28 квітня.

«Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія», - сказано в документі.

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Автор: Світлана Закелова