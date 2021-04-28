Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Монако, Ірландії та Сенегалі.
Відповідні укази №177-179 від 28 квітня оприлюднені на сайті глави держави.
Так, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Вадима Омельченка призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Монако за сумісництвом.
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ірландії призначено Ларису Герасько. Юрій Пивоваров став Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сенегал.
Крім цього, Володимир Зеленський звільнив посла України в Австрії.
Про це йдеться в указі глави держави №176/2021 від 28 квітня.
«Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія», - сказано в документі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Росія висилає співробітника українського посольства
- Названо ім'я українського консула, якого висилає РФ
- Україна висилає російського консула в Одесі
- Росія видворила дипломатів Словаччини та балтійських країн
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram