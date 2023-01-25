Норвегія і уряд підтримують передачу танків Україні.

Норвегія підтримує передачу танків Україні, а також сама готується направить танки нашій країні.

"Зараз танки стали дуже затребувані. Норвегія і уряд підтримують передачу танків Україні. Норвегія має бути залучена. Це має бути підкріплено навчанням українських військових та фінансуванням. Ми повинні максимально підтримувати Україну в оборонному бою", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в ефірі норвезького радіо Dagnsytt 18.

Голова оборонного відомства не уточнював, про яку кількість йдеться, і зазначив, що у країни є кілька різних моделей танків.

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"Є трохи варіантів. У нас є Leopard 2A4", – сказав міністр, відповідаючи на питання про те, чи йдеться про ту ж модель, яку передасть Німеччина.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що Норвегія відправить нам саме німецькі Leopard 2.

"Це тільки початок, далі буде чимало крутих новин", – додав він.

Танки для України - що потрібно знати

12 країн-учасниць зустрічі у форматі "Рамштайна" пообіцяли надати Україні близько 100 танків Leopard німецького виробництва. Ці танки є на озброєнні Німеччини і низки інших європейських країн. Відправка їх Україні, відповідно до експортних угод, можлива тільки за згодою Берліна.

25 січня Німеччина офіційно оголосила про згоду передати Україні 14 танків Leopard 2 і надала дозвіл союзникам на поставку танків Leopard 2 свого виробництва в Україну. Цьому передувала багатомісячна дискусія. Тренувати українських військових будуть в Німеччині, і навчання почнуть якомога швидше. Німеччина також забезпечить логістику, боєприпаси та технічне обслуговування Leopard 2.

Раньше Польща анонсувала передачу 14 танків Leopard. Готовність поставити танки також декларували Швеція, Нідерланди, Іспанія.

Великобританія стала першою західною країною, яка затвердила поставки танків. Країна пообіцяла передати 14 своїх танків Challenger.

Крім того, 25 січня президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон.

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