Сьогодні Верховний касаційний суд Італії залишив у силі виправдувальний вирок українському нацгвардійцю Віталію Марківу.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення касаційного суду щодо виправдувального вироку нацгвардійцю Віталію Марківу та зазначив, що тепер ні в кого немає сумнівів у честі й доблесті Марківа.

Про це він написав у Twitter.

"Справедливість взяла гору! Всі брехливі обвинувачення стосовно нашого нацгвардійця Віталія Марківа відхилені Верховним судом Італії", - написав президент.

Зеленський наголосив, що тепер ні в кого немає жодних підстав сумніватися в честі й доблесті Марківа, який захищав територіальну цілісність України.

Він також привітав Марківа із таким рішенням суду.

Справа Марківа

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.

У листопаді 2020 року апеляційний суд виправдав Марківа, наступного дня він повернувся в Україну.

Сьогодні, 9 грудня, Верховний касаційний суд Італії залишив у силі виправдувальний вирок Марківу.

Автор: Антоніна Доломанжи