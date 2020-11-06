Президенти двох країн провели телефонну розмову.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французським колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента України. Сторони обговорили низку питань.

Теракти у Франції

Зеленський висловив Макрону та народу Франції співчуття через нещодавні трагічні події та загибель громадян Франції під час терористичних атак.

Коронавірус у світі

Ще однією темою розмови стала пандемія та спільні зусилля для подолання цього виклику.

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"Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств – виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів", - заявив Зеленський.

"Нормандський" формат та ситуація на Донбасі

Сторони обговорили виконання домовленостей "паризького саміту". Також Зеленський розповів колезі про перемир'я на Донбасі.

"Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені", - сказав він.

За словами президента України, досі немає доступу Червоного хреста та ОБСЄ на окупований Донбас.

"Еммануель Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн "нормандського" формату відбулися якомога швидше", - йдеться у повідомленні.

Зеленський анонсував відкриття найближчими днями двох нових КПВВ на Донбасі.

Ситуація з рішенням КСУ

Президенти обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного суду. Макрон вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. Він відзначив, що деякі з цих реформ вимагають рішучості та мудрості.

Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури й таких важливих реформ, як реформа банківського сектору, земельна реформа, а також діяльності Фонду гарантування вкладів.

Візит до Києва

Макрон наостанок зазначив, що дотримає слова щодо відвідання Києва з візитом, щойно це стане можливим.

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Автор: Юрій Годован