Зеленський сподівається скоро повернутися до повноцінної роботи.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 18 листопада повідомив, що досі заражений коронавірусом, проте до нього вже повернувся нюх, почувається добре і йде на поправку.

Відповідний ролик він розмістив у своєму Telegram.

"Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний. Однак я продовжую щоденно працювати, це моя робота. Єдина різниця - я працюю не на Банковій, а на вулиці Академіка Заболотного (у лікарні "Феофанія - УНІАН). Дякую всім вам за підтримку, за, скажімо так, цифрові вітаміни - це тисячі ваших дуже-дуже теплих слів, повідомлень, коментарів. Вони не менш важливіші для організму, повірте мені", - сказав глава держави.

Зеленський розповів, що з кожним днем почувається краще.

"Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються, температура знижується, ну, а бажання повернутися до живої роботи підіймається", - розповів президент.

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Зеленський сподівається скоро повернутися до повноцінної роботи.

"Вірю, що наступне відео я буду записувати вже не з лікарні, а остаточно переможу COVID, щоб повністю та з вашою підтримкою перемогти всі інші віруси та бактерії, які шкодять Україні вже стільки багато років поспіль. Прізвища цих, до речі, недугів вам добре відомі і ми обов'язково вилікуємо Україну від цієї всієї зарази", - додав президент.

Коронавірус у Зеленського: що відомо

9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак захворіли на COVID-19. В обох – легкі симптоми вірусу.

Зеленський майже одразу після отримання позитивного тесту на коронавірус переїхав до лікарні "Феофанія". За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, Зеленського розмістили саме в цьому медзакладі, тому що там кращі умови для проходження самоізоляції.

6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у лікарні госпіталізують лише хворих з тяжкими симптомами через перевантаження медичної системи.

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Автор: Олег Давигора