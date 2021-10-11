За словами Зеленського, сім'я сильно постраждала від його президентства.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його старша донька буде навчатися в Україні.

Про це він розповів у програмі "Світське життя".

За його словами, їй комфортніше було б навчатися закордоном, але вони домовилися, що вона залишиться на батьківщині.

"Тільки тут, тому що я президент України, а не іншої держави. Тому буде тільки тут. Це моє бажання, в нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто, тому що, якби вона навчалася за кордоном, вона могла б навчатися без охорони. Тому її комфортніше десь, але точно в Україні", - розповів Зеленський.

Читайте також"Налаштований дійти до кінця": Саакашвілі різко висловився про своє голодуванняДівчина хоче займатися міжнародною економікою, але Зеленський вважає, що вона може ще змінити свою думку.

Також він зазначив, що донька не хоче, щоб він балотувався на другий президентський термін.

"Донька підіймає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити", - зазначив президент.

За словами Зеленського, сім'я сильно постраждала від його президентства.

Як повідомляв УНІАН, раніше, виступаючи перед "слугами народу" у Трускавці, президент неоднозначно висловився щодо термінів свого перебування на посаді.

Родина Зеленського

Володимир та Олена Зеленські мають сина та доньку. У березні 2020-го, після майже року президентства, Зеленський визнав, що публічність та заходи безпеки, які супроводжують його після обрання, багато в чому небажані для його сім'ї.

Раніше Олена Зеленська розповіла про реакцію дітей на політичну кар'єру батька.

А власниця школи, де навчаються діти президента Володимира Зеленського, розповіла, за яких умов вчаться школярі.

Автор: Людмила Жерновська