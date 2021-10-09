Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався у січні 2021 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не почув адекватних пояснень щодо затримки з проведенням конкурсу з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це він написав у Twitter.

"Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом", - підкреслив він.

Раніше сьогодні у Центрі протидії корупції заявили про зрив конкурсу з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За даними ЦПК, сьогодні мав відбутися ключовий етап конкурсу - кандидати мали зробити практичне завдання. Дату комісія визначила завчасно, усі зробили купу протокольної та підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти. Однак члени конкурсної комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь не прийшли.

ЄС та США виступили з жорсткою заявою з цього приводу. Їм дуже не сподобалися "незрозумілі та невиправдані затримки" в обранні керівника САП. Дипломати закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду.

До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.

Діяльність САП в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Токарєва