Президент також похвалив РНБО, назвавши її роботу потужною.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед "слугами народу" в Трускавці, неоднозначно висловився щодо термінів свого перебування на посаді.

Слова Зеленського наводить прес-служба "Слуги народу" на партійному сайті.

"Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", - заявив він присутнім депутатам.

Зеленський також запевнив, що тепер у партійній програмі "слуг" не існує пунктів, які вони не можуть виконати.

"Партія "Слуга Народу" тільки народилась. Вона "маленька", тільки "почала ходити". У всіх було мало досвіду, але є великий шлях і цей шлях ви можете пройти. Партія може зміцнюватись. Ми маємо працювати як одна команда", - сказав глава держави.

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Окремо він прокоментував роботу РНБО, заявивши, що "цей орган запрацював потужно".

"Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце", - каже президент.

Як повідомляв УНІАН, під час прибуття Зеленського журналістів не підпускали до готелю, де відбувається "Велика фракція".

"Трускавець 2.0": деталі

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.

Зустріч "слуг народу", на яку запросили й журналістів, проходить у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. 2 жовтня там виступив президент. Також стало відомо, що в Трускавці "слуги" зібрали підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Другий термін Зеленського: що відомо

Раніше президент, коментуючи тему другого терміну, говорив, що йому не вистачить однієї каденції на посаді президента. "Я подумаю", - сказав він у травні 2020 року, відповідаючи на питання, чи планує балотуватися на ще один президентський термін.

Через рік Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін в першу чергу залежить від людей.

У серпні цього року глава держави зазначив, що ще рано говорити про можливе його балотування на другий президентський термін, але він хотів би "деякі речі закінчити".

Автор: Юрій Годован