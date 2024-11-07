Водночас, Україна не збирається йти на поступки Путіну і саме Україна вирішуватиме, що не має бути на порядку денному для завершення війни.

Наразі ще не відомо, якими будуть конкретні кроки переможця президентських перегонів в США Дональда Трампа.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти.

"Учора я говорив із президентом Трампом, як і багато хто з вас. Це була хороша, продуктивна розмова. Звісно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа – це те, що потрібно Америці. Це той зв'язок між союзниками, який слід цінувати і якого не можна втратити", - відзначив Зеленський.

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Глава держав підкреслив, перед усіма є багато викликів.

"З часу нашої останньої зустрічі в цьому форматі відбулася значна ескалація російської війни. І саме Росія спричинила цю ескалацію. Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі", - сказав Зеленський.

Зокрема, як нагадав президент України, з часу липневого саміту Європейської політичної спільноти, який тоді відбувся у Великій Британії, було багато розмов про необхідність піддатися російському диктатору Володимиру Путіну, відступити, піти на якісь "поступки".

"І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого. Але концепція "мир завдяки силі" вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що не має бути ілюзій, бо виявом слабкості або торгівлею якимись європейськими позиціями чи статусом якоїсь європейської країни можна купити справедливий мир. "Це просто так не працює. Мир – це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили важлива єдність", - зазначив президент.

Він додав, що Росія почала війну не тому, що їй потрібно більше території.

"Росія має більше землі, ніж будь-хто. Вона хотіла глобальної влади, спершу – контролю над Україною, а потім – над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління. Будапешт пам'ятає, який вигляд мають радянські танки. Українські міста не забудуть російські бомби. І так само, як Будапешт, кожне місто в Україні й усі наші країни заслуговують на безпеку та мир", - наголосив Зеленський.

Також він дякує всім за підтримку України та нашого народу.

"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", - наголошує Зеленський.

За його словами, спільними зусиллями вдалося побудувати чітку дипломатичну систему, здатну підштовхнути Росію до справедливого миру. Більшість представлених на сьогоднішньому саміті країн долучилися до цієї роботи задля ефективної дипломатії. Зокрема, на тематичних конференціях вже обговорено кожен пункт Формули миру, у тому числі стосовно ядерної безпеки, продовольчої безпеки, енергетики, повернення в'язнів і депортованих в Україну, і повного дотримання міжнародного права, і багато іншого.

"Нам треба підштовхнути Росію до цього. І справедливий мир стане нашою спільною перемогою. План перемоги у вас на столі. Тож Україна першою запропонувала змінити нашу спільну стратегію задля досягнення – і якнайшвидше – справедливого миру", - сказав Зеленський.

Крім того, він підкреслив, що ця війна відбувається на українській землі.

"Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів, ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру для нашої країни. Але саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни", - констатує глава держави.

Детальніше про розмову Зеленського і Трампа

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський під час телефонної розмови привітав висуванця від Республіканської партії Дональда Трампа з історичною та переконливою перемогою на виборах президента США.

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