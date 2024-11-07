Попри радість деяких російських політиків, досвід Трампа у відносинах із Росією показує більш жорстку позицію, ніж можна було б очікувати.

Обрання Дональда Трампа може ознаменувати кінець війни в Україні, однак, ймовірно, на умовах, що дозволять правителю РФ Володимиру Путіну зберегти контроль над значною частиною територій, захоплених під час трирічного конфлікту.

Про це пише британський історик і журналіст Оуен Метьюз у статті для The Spectator. На його переконання, для багатьох українців це виглядатиме як зрада та удар у спину з боку Заходу, який породить роки обурення і недовіри. Водночас інші бачать у швидкому припиненні бойових дій надію зберегти майбутнє України, перш ніж її інфраструктура й економіка зазнають непоправної шкоди.

Дилема між перемир'ям і боротьбою

"На цьому етапі ми говоримо про виживання, а не про перемогу. Сьогодні важливо не боротися вічно за втрачену територію, а забезпечити, щоб Росія не становила для нас військової загрози", - зазначив колишній член уряду Володимира Зеленського, який зараз створює опозиційну партію в Києві.

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На думку деяких політичних діячів, це можна досягти лише дипломатичним шляхом.

Трамп обіцяє швидке завершення конфлікту. Він заявляв, що зупинить війну за 24 години, одночасно тиснучи як на Зеленського, так і на Путіна для досягнення компромісу. Трамп стверджує, що, у разі відмови від переговорів, він готовий суттєво збільшити військову допомогу Україні.

Багато осіб, яких розглядають як кандидатів у кабінет Трампа, є відомими критиками Кремля. Зокрема, можливий міністр оборони Майк Помпео підтримує надання Україні більшої допомоги, включно з програмою ленд-лізу та потенційним членством України в НАТО. Попри радість деяких російських політиків з приводу обрання Трампа, його досвід у відносинах із Росією показує більш жорстку позицію, ніж можна було б очікувати.

Компроміс чи капітуляція?

Метьюз пише, що перемога Трампа може активізувати російські війська, які намагатимуться захопити якомога більше територій до потенційного припинення вогню. Близько 80% енергетичної інфраструктури України вже пошкоджено, і якщо переговори щодо припинення атак на енергосистеми не досягнуть успіху, російські удари взимку можуть зробити великі міста непридатними для життя.

"Зрештою, враховуючи, що практична перспектива того, що Україна зможе відвоювати свої втрачені території, становить менше нуля, важко побачити будь-яку різницю між остаточною угодою, яку могла б укласти Гарріс, і тією, яку, ймовірно, укладе Трамп. На столі йдеться про де-факто, а не де-юре, поділ України вздовж лінії контролю – де б це не було на момент перемир’я – плюс гарантії безпеки для України, окрім повноправного членства в НАТО. Єдина різниця полягає в тому, що погрози Трампа повною мірою вдарити по спині Путіна, якщо він не завершить своє вторгнення, викликають більшу довіру, ніж порожні обіцянки Гарріс", - підсумував історик.

"Мирний план" Трампа - останні ноивни

Як повідомляв УНІАН, "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.

За даними The Wall Street Journal, Трамп поки що не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп.

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