За місяць війни відбувся глобальний, історичний, культурний розкол.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшої шкоди російській мові завдав Володимир Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Найбільшої шкоди російській мові завдав Володимир Володимирович Путін. Я вважаю, непоправної шкоди. Звичайно, люди будуть соромитися за межами Росії іноді говорити в якихось середовищах російською. Так і буде. Таке відбувалося після тієї чи іншої війни, результатом якої був названий конкретний агресор у світі. Ось і все", - заявив він.

Також він вважає, що в українців, які постраждали від війни, тепер зростатиме ненависть до всього російського.

За його словами, його ставлення після 24 числа до Росії погіршилося.

"Погіршилося дуже сильно. Втрачена емоційна складова до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу... За цей місяць стався глобальний, історичний, культурний розкол. Глобальний. Це не просто війна. Я вважаю, що це все набагато гірше.. Глибоке розчарування полягає в тому, що високий рівень населення підтримує Росію в силу різних причин. Я навіть не хочу говорити, що це інформаційна промивка мізків", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський звинуватив Путіна в затягуванні війни в Україні. Він переконаний, що війну можна швидко закінчити.

Вас також можуть зацікавити новини: