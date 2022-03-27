За словами Геращенка, навіть оточення кремлівського диктатора не погодиться виконати такий наказ.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко переконаний, що президент РФ Путін не піде на застосування ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Ядерну зброю Путін застосовувати не буде. Поясню чому. Тому що йому страшно. Він розуміє, що американці завдадуть удару у відповідь. І він боїться за свою боягузливу душонку. Крім того, я думаю, що його оточення не виконає такий наказ. Якщо навіть він захоче наносити ядерний удар по США, то його оточення просто побоїться це зробити", - висловився радник міністра.

Нещодавно колишній командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк заявив, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї та завдати удару по території Польщі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розробляють план на випадок непередбачуваної поведінки Росії, якщо Путін все ж таки зважиться застосувати ядерну зброю проти України. Для цього в Білому домі зібрали команду фахівців.

22 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже через два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її"спровокує НАТО".