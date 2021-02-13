Президент наголосив, що ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський охарактеризував двосторонні відносини між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами як досить динамічні.

Читайте такожЗеленський з дружиною прибули до ОАЕЯк повідомила прес-служба глави держави, про це він сказав в інтерв'ю Emirates News Agency.

"ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все більш амбітних проектів.

Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що останніми роками між Україною та ОАЕ спостерігалася стала тенденція до активізації торговельно-економічного співробітництва. "Емірати – надійний і важливий торговельний партнер для українських компаній. Підтвердженням цього є те, що наразі понад 200 українських компаній працюють на території ОАЕ. Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною й Еміратами у 2019 році склав 1 млрд 65 млн дол. США", - сказав президент.

Візит Зеленського до ОАЕ

Сьогодні, 13 лютого, президент України з дружиною Оленою Зеленською прибули до ОАЕ з дводенним офіційним візитом.

14-15 лютого глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом, Зеленська зустрінеться з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, а також з представниками дирекції Дубайської опери та історико-культурної сфери Абу-Дабі.

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Автор: Юлія Петриченко