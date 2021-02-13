За результатами переговорів президента України Володимира Зеленського з високопосадовцями Об’єднаних Арабських Еміратів планується підписання низки двосторонніх документів.

14-15 лютого президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською здійснить офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, під час візиту глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Перша леді України у межах розвитку напрямку «культурна дипломатія» зустрінеться з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам’яток Абу-Дабі.

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Автор: Вікторія Токарєва